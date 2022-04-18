Стало известно о новой функции в WhatsApp
Мессенджер WhatsApp добавит новую функцию, повышающую приватность пользователей. Как стало известно порталу WABetaInfo, сервис разрешит пользователям скрывать время своего последнего посещения мессенджера от отдельных юзеров.
В настоящее время пользователю WhatsApp доступны несколько опций при выборе того, кто может видеть, когда он в последний раз заходил в мессенджер. Юзер может сделать этот статус видимым для всех пользователей или только для своих контактов, а также скрыть его от всех.
Обновление функции позволит прятать дату своего последнего визита в WhatsApp от отдельных пользователей из списка своих контактов. Соответствующая опция появится в разделе «конфиденциальность» в настройках мессенджера и будет называться «Мои контакты, кроме». Как отмечает издание, таким же образом юзеры смогут скрывать от отдельных людей и другие личные данные: фото профиля и сведения.
Если пользователь решит скрыть статус своего последнего визита от определенных контактов, он также не сможет видеть дату их последнего посещения WhatsApp. При этом пользователи будут видеть фото профиля и сведения даже тех собеседников, от которых они предпочли скрыть аналогичную информацию о себе.
Уточняется, что пока функция доступна для отдельных пользователей бета-версии WhatsApp. Возможная дата появления ее в официальном обновлении мессенджера не называется.
Ранее представители WhatsApp объявили, что в мессенджере появятся сообщества. Сообщалось, что новая опция позволит пользователям объединять отдельные группы и более эффективно ими управлять.