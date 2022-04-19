Underside рассекретила материалы об агентурной сети Форин-офиса в России

Опубликованы документы об участии оппозиции в мероприятиях британского Форин-офиса

Редакция Underside опубликовала документы об участии российских оппозиционных журналистов, политиков и общественников в образовательных семинарах, проводимых в течение 2016-2020 годов под эгидой Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которая признана нежелательной на территории России.

Семинары проходили в Оксфорде. Их участниками стали журналисты, работающие в иноагентских СМИ: «7x7», «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Важные истории», «Новая газета», The Insider, «Такие дела», «Дождь», «ТВ-2», Riddle, BBC. На семинарах присутствовали спонсируемые Министерством иностранных дел (Форин-офисом) Великобритании представители издания «Кавказский узел», правозащитного центра «Мемориал», проектов 1 NGO LAB («1-я Лаборатория НКО») и «Инфометр».

Участниками семинаров были: Ирина Славина («Коза Пресс»), Александра Айнбиндер (Sota.vision), Анна Ривина («Насилию.нет»), Екатерина Потапова (Ассоциации выпускников СПбГУ), Андрей Заякин («Диссернет»).

Среди экспертов, проводивших семинары: Елена Немировская (основатель и руководитель АНО «Школа гражданского образования»), Михаил Фишман (журналист и ведущий еженедельной авторской программы на телеканале «Дождь»), Лев Гудков (директор «Левада-Центр»), Андрей Колесников (бывший шеф-редактор издания «Новая газета»).

Отдельного внимания заслуживают Сергей Петров (бывший депутат Государственной Думы, основатель и владелец группы компаний «Рольф»), а также Сергей Гуриев (профессор экономики парижской Школы политических наук Sciences Po). Оба известны своими радикальными антигосударственными высказываниями.

В материалах отмечено, что все эксперты семинаров крайне недовольны жизнью в России. «Каждый из них либо радикально критикует свою родину, либо покинул ее ввиду политической ориентации». Поэтому в такой конфигурации позитивный дискурс о российской действительности по определению невозможен.

«Новые факты и новые списки, тех кто, с радостью готов быть "недовольным" жизнью в России за британские фунты стерлингов. Уверен, что когда будут установлены все факты иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, станет понятен весь масштаб секретной деятельности, которую развернул британский Форин-офис по выстраиванию своей сети влияния в России», — прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Со стороны Великобритании организатором образовательных мероприятий стала School of Civil Education. Рекрутингом участников и определением состава российских экспертов занималась Московская школа гражданского просвещения (ликвидирована в 2014 году), а с 2021 года — АНО «Школа гражданского просвещения». На семинары отбирались участники с определенной жизненной позицией, высоким уровнем медийности и экспертного авторитета.

С каждым новым опубликованным материалом редакции Underside становится понятен масштаб британской сети влияния в России, состоящей из НКО, СМИ, отдельных журналистов, оппозиционных политиков, гражданских активистов.

В декабре прошлого года редакция Underside опубликовала три части расследования о проектной деятельности Форин-офиса и их исполнителях — российских НКО и СМИ. Также были опубликованы списки 323 выпускников стипендиальной программы правительства Великобритании Chevening, которые активно поддерживают оппозицию в России и СМИ-иноагентов, распространяют контент, продвигаемый Форин-офисом. Были раскрыты основные направления работы британского Форин-офиса по подготовке и развитию в России так называемой «независимой» журналистики.