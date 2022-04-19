В Ингушетии появится блогерская студия

В Магасе в 2022 году откроют блогерскую студию

В ингушском Магасе в этом году планируется открыть блогерскую студию. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что проект поможет творческой молодежи полнее раскрывать свой потенциал. «Наша задача — создать в 2022 году в Ингушетии и, в частности, в городе Магас особенную творческую среду, которая будет отвечать всем современным требованиям и развивать креативный класс в регионе. Мы предоставим блогерам инновационное пространство и обеспечим контент-мейкеров необходимыми ресурсами для развития», — рассказали в пресс-службе сообщества блогеров Insight People.

По мнению представителей сообщества, сейчас в Магасе значительно ограничены возможности развития творчества, из-за этого многие блогеры не могут раскрыть свой потенциал в полной. При этом, отмечают они, в городе много ярких творческих личностей, которые развиваются в музыкальном творчестве, рассказывают о красоте природы и достопримечательностях, а также специализируются на публикациях о национальной кухне.

Проект Insight People открывает в российских регионах блогерские студии, где с помощью профессионального оборудования и опытных наставников контент-мейкеры создают видеоролики и делятся идеями с единомышленниками.