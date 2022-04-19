Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД

Суд отложил приговор главарю ореховской ОПГ Осе за покушение на замглавы РОБОП Москвы

Бабушкинский суд Москвы отложил оглашение приговора главарю ореховской ОПГ Сергею Буторину (Ося) и его бывшего телохранителю, в прошлом военному инженеру-математику Марату Полянскому, обвиняемых в покушении на замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) управления МВД по Центральному округу столицы Николая Петрова, совершенного 24 года назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вердикт был отложен из-за болезни одного из подсудимых, суд намерен выяснить состояние его здоровья.

Прокурор в ходе прений сторон запросил Осе 13 лет заключения, хотя для него новый срок не имеет большого значения, потому что он отбывает в настоящее время пожизненное наказание за организацию десятков убийств своих соратников и конкурентов. Полянскому, признавшемуся в том, что именно он пытался убить полицейского, выпустив в него несколько пуль, прокурор предложил прибавить один год к старому сроку. Он уже отсидел половину 23-летнего наказания, полученного за другие преступления в составе ОПГ.

Петрова пытались застрелить утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово», когда он шел на службу. Пуля попала ему в голову с небольшого расстояния, однако он выжил. Долгое время преступление оставалось нераскрытым пока в 2017 году Полянский, находящийся в колонии, не написал явку с повинной.