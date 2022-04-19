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Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД

Суд отложил приговор главарю ореховской ОПГ Осе за покушение на замглавы РОБОП Москвы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы отложил оглашение приговора главарю ореховской ОПГ Сергею Буторину (Ося) и его бывшего телохранителю, в прошлом военному инженеру-математику Марату Полянскому, обвиняемых в покушении на замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) управления МВД по Центральному округу столицы Николая Петрова, совершенного 24 года назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вердикт был отложен из-за болезни одного из подсудимых, суд намерен выяснить состояние его здоровья.

Прокурор в ходе прений сторон запросил Осе 13 лет заключения, хотя для него новый срок не имеет большого значения, потому что он отбывает в настоящее время пожизненное наказание за организацию десятков убийств своих соратников и конкурентов. Полянскому, признавшемуся в том, что именно он пытался убить полицейского, выпустив в него несколько пуль, прокурор предложил прибавить один год к старому сроку. Он уже отсидел половину 23-летнего наказания, полученного за другие преступления в составе ОПГ.

Петрова пытались застрелить утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово», когда он шел на службу. Пуля попала ему в голову с небольшого расстояния, однако он выжил. Долгое время преступление оставалось нераскрытым пока в 2017 году Полянский, находящийся в колонии, не написал явку с повинной.

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Любовь Ширижик
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