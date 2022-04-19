В Чите чиновника задержали за взятку автомобилем Lexus

В Забайкальском крае задержали чиновника за взятку в виде автомобиля Lexus

В Чите сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали чиновника, который получил взятку в виде автомобиля Lexus — это был «откат» от коммерсанта за заключение многомиллионного контракта с его фирмой. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщил представитель управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

По версии ведомства, фигурант дела — Алексей Котов, директор муниципального предприятия «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление». В конце 2021 года Котов получил взятку за заключенный ранее контракт на сумму в 55 миллионов рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus, его приблизительная стоимость на момент преступления составляла 4,5 миллиона рублей.

Чиновника задержали 19 апреля, в его кабинете и квартире прошли обыски. Следствие отмечает, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки регионального УФСБ. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение.