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Крымчанину дали 17 лет колонии за создание террористической ячейки

Крымчанин осужден за создание террористической ячейки и подготовку к захвату власти

Кадр: Грани.Ру / YouTube

Жителю Крыма дали 17 лет за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

По данным суда, речь идет об Эмиле Зиядинове — следствие установило, что он был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Осенью 2019 мужчина организовал и возглавил ячейку этой организации; он вел пропагандистскую работу среди жителей Крыма, склонял их к вступлению в ряды участников. При этом преследовал определенную цель — создавал благоприятные условия для силового захвата власти и насильственного изменения конституционного строя.

На процессе подсудимый виновным себя не признал. Суд дал ему 17 лет строгого режима, первые 4 из которых он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу, защита осужденного может обжаловать его.

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Владимир Шарапов
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