Врач Джонни Деппа рассказал о случае с отрезанным пальцем актера по вине Эмбер Херд

Личный врач американского актера Джонни Деппа в суде рассказал о произошедшем в 2015 году случае, когда артисту отрезало палец. Об этом пишет Variety.

По словам доктора Дэвида Киппера, бывшая жена Деппа актриса и модель Эмбер Херд якобы бросила в него стеклянную бутылку, о которую он поранился. Киппер подчеркнул, что после инцидента он оказал Деппу первую помощь и попросил работников его дома найти отрубленный кончик пальца. Часть тела нашел шеф-повар.

Сама экс-супруга актера отрицала данные обвинения, заявив, что тогда Депп поссорился с ней, душил и изнасиловал, а поранился, когда разбил телефон. Киппер же заявил, что на Херд не было замечено травм.

Ранее Джонни Депп предоставил доказательства насилия со стороны Эмбер Херд. Во время суда между экс-супругами охранник Деппа Шон Бетт показал фотографии с избитым артистом. На снимках можно увидеть лицо звезды с царапинами и ранами. Ранее эти кадры нигде не публиковались.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако через год они развелись. Позже Депп подал иск против бывшей экс-супруги и потребовал 50 миллионов долларов за статью в газете The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер отметил, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.