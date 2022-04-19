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ФСБ раскрыла архивы о нацистском преступнике Черном Федоре из концлагеря

ФСБ рассекретила документы о преступлениях Черного Федора из концлагеря Треблинка в Польше

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

ФСБ раскрыла документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, который в годы Великой Отечественной войны служил в концлагере Треблинка, действовавшем на территории Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по республике Крым и Севастополю.

Спецслужба намерена передать рассекреченные материалы в Государственный архив республики Крым. Среди них копии архивных документов о пособниках нацистов, раскрывающие совершенные ими преступления в отношении узников концлагеря.

Уроженец Джанкоя Федоренко, известный также как Черный Федор, был экстрадирован из США в СССР и за свои преступления предстал перед судом на открытом процессе, состоявшемся в Симферополе в 1986 году. Через девять дней его приговорили к расстрелу. Он был казнен через год в возрасте 79 лет.

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Любовь Ширижик
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