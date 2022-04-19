Фанаты украли часы Rolex у лидера «Формулы-1» во время совместного фото

La Gazzetta dello Sport: гонщик Шарль Леклер остался без часов Rolex после фото с фанатами

Лидер «Формулы-1» Шарль Леклер остался без часов Rolex после фото с фанатами. Соответствующий материал приводит издание La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что данный инцидент произошел, когда гонщик из Монако находился в итальянском городе Виареджо в компании друзей и своего спортивного тренера Андреа Феррари. В это время к ним подошла группа поклонников Леклера с просьбой сделать совместный снимок.

Спустя несколько минут после встречи спортсмен обнаружил, что у него украли часы знаменитого швейцарского бренда Rolex, стоимость которых составляет сотни тысяч евро. Впоследствии гонщик обратился к правоохранителям, которые начали расследование инцидента.

Ранее стало известно, что у специалиста по драгоценным металлам Олега Войтовича из Якутии украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег в московском ресторане. Так, 57-летний россиянин посетил заведение под названием Valenok, расположенное на Цветном бульваре. Впоследствии он оставил на диване чемодан французского люксового бренда, где находился кошелек итальянской модной марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри. Житель Якутии решил покинуть ресторан в районе полуночи, однако обнаружил, что чемодан пропал.