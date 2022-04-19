Американский дирижер Гавриэль Гейне покинет Мариинский театр из-за ситуации вокруг Украины

Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра в Санкт-Петербурге из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает New York Times.

Музыкант покинет театр, в котором работал 15 лет. «Россия — не то место, где я хочу воспитывать сына. Это не то место, где я хотел бы, чтобы жила моя жена. Это больше не то место, где я хочу находиться», — сказал Гейне.

47-летний дирижер признался, что переживает за свою семью. В начале марта его супруга и ребенок уехали в США, а он отправился в Швейцарию, чтобы руководить постановкой оперы «Евгений Онегин». На прошлой неделе он вернулся в Санкт-Петербург и подал заявление об увольнении. В настоящее время музыкант находится в Лондоне, где планирует заняться постановкой в Королевском оперном театре.

Гавриэль Гейне стал первым в истории американцем, окончившим Московскую консерваторию. В 2007 году дирижер Валерий Гергиев пригласил его работать в Мариинку. Там под управлением Гейне прозвучало 600 исполнений опер, балетов и симфонических концертов.