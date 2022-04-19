Кадыров предложил командиру «Азова» проползти по гумкоридору на коленях

Рамзан Кадыров предложил командиру «Азова» Прокопенко проползти по гумкоридору на коленях

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео, в котором командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко обвиняет Россию в отсутствии гумкоридоров для мирных жителей Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал подобные заявления лицемерием и ложью, указав, что российская сторона всегда выступала за организацию эвакуации мирных граждан и предоставляла им защиту, кров, питание и медицинскую помощь. «Даже автору этого видео мы тоже дадим коридор, но чтобы пройти по нему, ему придется опуститься на колени и просить о пощаде», — предложил Кадыров, пообещав в противном случае смерть.

Также политик обратил внимание на то, что украинские военные, говоря о переживаниях за мирных граждан, продолжают держать тех в подвалах и не дают эвакуироваться. «Ответ очевиден — вам нужны были заложники», — заявил он.

18 апреля житель Мариуполя Михаил рассказал РИА Новости, что жители города испытывали нелюбовь к националистам из полка «Азов», так как они хотели построить Украину под себя. «Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты», — заявил собеседник агентства.

15 апреля официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского батальона «Азов».