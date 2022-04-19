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Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»

Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль «Азовсталь» 19 апреля

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». Об имеющихся планах он сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь". В остальных населённых пунктах сами бегут "укропы". Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — заявил Кадыров в опубликованном аудиосообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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Варвара Кошечкина
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