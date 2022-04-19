Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Компания McKinsey перестала обслуживать клиентов в России

Консалтинговая фирма McKinsey прекратила обслуживание российских клиентов

Фото: Charles Platiau / Reuters

Международная консалтинговая компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов. Об этом пишет ТАСС.

«Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Данное решение было принято еще в начале марта в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Тогда же фирма объявила, что перестает заключать новые контракты в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка. В частности, свою работу прекратили все аудиторские консалтинговые компании из «большой четверки»: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о независимости Франции от российского газа
Минобороны показало работу истребителей ВКС на Украине
Россиянка встретила украинских туристов в Турции и удивилась слухам о русских
Названо место жительства московского Чеширского Кота
В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике из-за санкций
Полянский рассказал о резонансе в ООН после истории бабушки со Знаменем Победы
Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии
Компания McKinsey перестала обслуживать клиентов в России
Иран захотел нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию
Названы простые правила для похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.