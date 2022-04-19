Компания McKinsey перестала обслуживать клиентов в России

Консалтинговая фирма McKinsey прекратила обслуживание российских клиентов

Международная консалтинговая компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов. Об этом пишет ТАСС.

«Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Данное решение было принято еще в начале марта в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Тогда же фирма объявила, что перестает заключать новые контракты в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка. В частности, свою работу прекратили все аудиторские консалтинговые компании из «большой четверки»: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.