Обвиненного в смерти рэпера Мака Миллера дилера посадили в тюрьму почти на 11 лет

39-летнего Райана Майкла Ривиса, обвиненного в смерти рэпера Мака Миллера, посадили в тюрьму на 10 лет и 11 месяцев. Об этом сообщает Rolling Stone.

В суде наркоторговец заявил, что был лишь посредником и не знал о том, что предоставляемые артисту запрещенные препараты были пропитаны фентанилом (опиидным анальгетиком), который и вызывал смерть 26-летнего рэпера в результате передозировки.

Изначально адвокаты Ривиса добивались пяти лет наказания. Прокуратура рекомендовала приговорить наркоторговца к 12 с половиной годам тюрьмы. В ноябре прошлого года Ривис признал свою вину.

«И я знаю, что бы ни случилось сегодня, мне повезло, потому что моя семья здесь, и я здесь, и я снова буду с ними. Я чувствую себя ужасно. Я больше не тот. Моя точка зрения изменилась. Мое сердце изменилось», — заявил дилер в суде.

Перед объявлением приговора присяжным зачитали письмо матери скончавшегося артиста, в котором женщина призналась, что ей до сих пор не удалось оправиться после внезапной смерти сына.

«Мы говорили почти каждый день обо всем — о его жизни, планах, музыке, мечтах. Он никогда сознательно не принял бы таблетки с фентанилом, никогда. Он хотел жить и думал о будущем. Пропасть в моем сердце навсегда останется со мной», — сообщалось в письме.

В судебном процессе, касающемся смерти Мака Миллера, также были задействованы еще двое обвиняемых, которые занимались продажей и распространением запрещенных веществ.

8 сентября 2018 года музыкант был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния, с «видимыми признаками передозировки наркотиками». Незадолго до этого рэпер расстался со своей девушкой, певицей Арианой Гранде, после чего поклонники Миллера обвинили исполнительницу в смерти артиста.