Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Новые квартиры в России стали меньше

Площадь строящихся квартир в России сократилась на 12 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России стала уменьшаться жилая площадь строящихся квартир. К такому выводу пришли эксперты и участники рынка на форуме «Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости», их выводы передает ТАСС.

За последние семь лет средняя площадь квартир снизилась на 12 процентов — с 56,9 квадратного метра в ноябре 2015 года до 49,9 квадратного метра в апреле 2022 года. Специалисты считают, что в нынешних экономических условиях показатель продолжит падать. Директор департамента развития продукта девелоперский группы компаний ФСК Петр Кирилловский подтвердил, что из-за влияния военных действий России на территории Украины на экономику страны застройщикам пришлось пересмотреть размеры новых квартир, в ФСК также решили уменьшить площадь еще не построенного жилья на 5-10 процентов.

Материалы по теме:
Пошел вон Лишиться жилья может каждый: вся суть «туалетной» истории, поразившей москвичей
Пошел вонЛишиться жилья может каждый: вся суть «туалетной» истории, поразившей москвичей
16 сентября 2016
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022

Девелоперы решились пойти на изменение квартирографии из-за растущего спроса на небольшие объекты, который возник в связи с падением доходов населения. Аналитики рынка новостроек BnMAP.pro зафиксировали в 2022 году резкий рост сделок с однокомнатным жильем площадью 35-40 квадратных метров в Москве и области. Согласно опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, 11 процентов семей живут в квартирах, где на одного члена приходится до 10 квадратных метров, а 60 процентов — где на человека приходится до 30 квадратных метров.

Ранее крупные московские девелоперы решили перестать продавать новостройки с отделкой. Среди них оказались «Гранель» и «Донстрой». Руководства компаний приняли такое решение из-за нехватки отделочных материалов, которая возникла в связи с проблемами в логистике после введения западных санкций.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Галкин прокомментировал слух о допросе полицией в Израиле
В Чите чиновника задержали за взятку автомобилем Lexus
В Госдуме отреагировали на идею заменить российский триколор на флаг СССР
Джонсон отказался подавать в отставку из-за нарушения коронавирусных ограничений
Новые квартиры в России стали меньше
В ДНР оценили работу гумкоридора возле «Азовстали»
Косметолог испортила внешность россиянке и сбежала из своего кабинета
Экспорт российского угля резко упал
Стюардесса назвала хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в самолете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.