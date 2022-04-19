Новые квартиры в России стали меньше

Площадь строящихся квартир в России сократилась на 12 процентов

В России стала уменьшаться жилая площадь строящихся квартир. К такому выводу пришли эксперты и участники рынка на форуме «Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости», их выводы передает ТАСС.

За последние семь лет средняя площадь квартир снизилась на 12 процентов — с 56,9 квадратного метра в ноябре 2015 года до 49,9 квадратного метра в апреле 2022 года. Специалисты считают, что в нынешних экономических условиях показатель продолжит падать. Директор департамента развития продукта девелоперский группы компаний ФСК Петр Кирилловский подтвердил, что из-за влияния военных действий России на территории Украины на экономику страны застройщикам пришлось пересмотреть размеры новых квартир, в ФСК также решили уменьшить площадь еще не построенного жилья на 5-10 процентов.

Девелоперы решились пойти на изменение квартирографии из-за растущего спроса на небольшие объекты, который возник в связи с падением доходов населения. Аналитики рынка новостроек BnMAP.pro зафиксировали в 2022 году резкий рост сделок с однокомнатным жильем площадью 35-40 квадратных метров в Москве и области. Согласно опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, 11 процентов семей живут в квартирах, где на одного члена приходится до 10 квадратных метров, а 60 процентов — где на человека приходится до 30 квадратных метров.

Ранее крупные московские девелоперы решили перестать продавать новостройки с отделкой. Среди них оказались «Гранель» и «Донстрой». Руководства компаний приняли такое решение из-за нехватки отделочных материалов, которая возникла в связи с проблемами в логистике после введения западных санкций.