Офтальмолог перечислила опасности неправильных солнцезащитных очков

Врач Шилова заявила, что неправильные очки для солнца могут вызвать разрушение роговицы

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова перечислила опасности для здоровья тех, кто предпочитает выбирать солнцезащитные очки только как модный аксессуар. Об этом сообщает Пятый канал.

Медик объяснила, что ношение неправильных очков без УФ-фильтров может губительно сказаться на органах зрения. Затемненные линзы без ультрафиолетового блока создают ложное ощущение комфорта, и человек не щурится на солнце. В результате глаза становятся уязвимы для УФ-лучей, которые при длительном воздействии на них могут вызвать разрушение роговицы, начнет развиваться птеригиум (заболевание, которое сопровождается наростом на конъюнктиве глаза непрозрачной мутноватой пленки, со временем прорастающей в роговицу — прим. «Ленты.ру»). «В самых легких формах заболевание может сопровождаться длительным и стойким синдромом сухого глаза, трудно поддающимся лечению», — добавила Шилова.

Кроме того, по словам офтальмолога, если ультрафиолетовые лучи попадут внутрь глаза, это может вызвать повреждение хрусталика, он станет мутным, разовьется катаракта, из-за которой качество и острота зрения заметно снизятся.

Ранее диетолог Лаура Бурак назвала новые полезные для здоровья свойства грибов. Этот продукт, в частности, снижает риск развития депрессии и положительно влияет на эмоциональное состояние.