Членов финансовой пирамиды с оборотом в миллиарды рублей осудят в Татарстане

В Татарстане осудят создателей финансовой пирамиды с оборотом 2,8 миллиарда рублей

В Татарстане будут судить создателей финансовой пирамиды, от вовлечения в которую пострадали 7260 человек. Финансовый оборот незаконной деятельности организации составил 2,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, у злоумышленников был четко выстроенный подход: с 2012 по 2014 год они создали ряд микрофинансовых организаций, которые выдавали микрокредиты населению или привлекали их инвестиции. Такие организации-филиалы существовали в 20 субъектах страны. Для привлекательности вкладов населению обещали от 120 до 180 процентов от суммы вклада — такой высокий процент объяснялся успешной кредитной деятельностью, что не соответствовало действительности.

Для сотрудников компаний была разработана система поощрений не только за привлечение новых клиентов, но и за сохранение уже сотрудничающих. Получив доход, который был обещан в рекламе организации, граждане продлевали вклады и оставались «в системе». Когда счет количеству желающих сделать вклады пошел на тысячи, организация прекратила какие-либо выплаты. В результате официально потерпевшими признаны 7260 человек, суммарный ущерб от действий «пирамиды» — 2,8 миллиарда рублей.

Уголовное дело объемом 1961 том направлено в суд.

