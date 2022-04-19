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Бывший стилист Бейонсе умер в 38 лет

The Sun: бывший стилист Бейонсе Китерия Лебоганг Кекана умер от рака в возрасте 38 лет

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший стилист Бейонсе из ЮАР Китерия Лебоганг Кекана умер от рака в возрасте 38 лет. Соответствующий материал приводит The Sun.

Сообщается, что мужчина скончался в своем доме в Йоханнесбурге в воскресенье, 18 апреля. В 2021 году у него диагностировали множественную миелому (злокачественное заболевание крови — прим. «Ленты.ру»). При этом ранее появлялась информация о положительных прогнозах насчет состояния стилиста, который готовился пройти вторую фазу химеотерапии.

Известно, что представитель мира моды прославился после работы с лейблом Quitera & George. Впоследствии он сотрудничал со многими знаменитостями, включая певицу Бейонсе.

В январе стало известно о смерти французского модельера, фотографа и основателя дома моды Mugler Тьерри Мюглера в возрасте 73 лет. Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть модельера наступила от естественных причин.

Алина Гостева
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