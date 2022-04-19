Режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз семье

Режиссер Римас Туминас уехал из России в Литву из-за угроз его семье

70-летний российский и литовский театральный режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Литвы. Об этом в интервью «Говорит Москва» сообщил спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой.

По словам политика, театральный деятель покинул Россию и вернулся в Литву не по своей воле. «Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье», — рассказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям также добавил, что в Европе, в отличие от России, требуется высказывать свою политическую позицию для того, чтобы работать на сцене: «Сегодня ситуация в западных странах в отношении деятелей искусства на уровне тоталитаризма».

Ранее Римаса Туминаса уволили с должности худрука Малого театра в Вильнюсе за то, что он занимал должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова в Москве.

В мае прошлого года театральный деятель был госпитализирован в одну из столичных клиник России из-за сердечного приступа. С 2014 года Римас Туминас борется с раком легких.