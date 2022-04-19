В России задумались над производством деталей для иностранных самолетов

«Известия»: Минпромторг оценит возможность выпуска в России деталей для Boeing и Airbus

Минпромторг России задумался над производством деталей для своевременного ремонта иностранных самолетов Boeing и Airbus, оставшихся в стране. Соответствующее письмо замглавы ведомства Олега Бочарова направила заместителю министра транспорта Игорю Чалику, передает газета «Известия».

Для того, чтобы оценить такую возможность, Минпромторг попросил российских авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Как указал Бочаров, на данный момент российские предприятия не занимаются разработкой и производством иностранных самолетов и их комплектующих, поэтому возможности для ремонта лайнеров ограничены.

В частности, по каждой детали авиакомпаниям требуется представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации. Помимо этого, министерство попросило «приложить» не менее пяти оригинальных деталей для 3D-сканирования, исследования состава материала и определения свойств изделия.

Ранее «Известия» сообщали, что российские авиакомпании в марте приземлили треть своего авиапарка. Из 980 лайнеров не летают 325 самолетов.