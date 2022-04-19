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Сенатор рассказал о находящихся «на последнем издыхании» националистах

Сенатор Бондарев заявил, что украинские националисты находятся «на последнем издыхании»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о находящихся «на последнем издыхании» украинских националистах в своем Telegram-канале.

Сенатор предрек, что «победа российского оружия близка». «И попытки дестабилизировать ситуацию на приграничных территориях свидетельствуют как раз о том, что националисты находятся на последнем издыхании. Сколько бы их ни снабжали вооружениями и военной техникой страны НАТО, шансы на сохранение статуса-кво и у украинского руководства, и у украинской армии равны нулю», — заявил он, добавив, что попытки «посеять панику среди россиян тщетны».

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Марина Совина
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