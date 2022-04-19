Китай подписал соглашение о безопасности с Соломоновыми Островами

МИД КНР подписал рамочное соглашение о безопасности с Соломоновыми Островами

Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

«Недавно министры иностранных дел Китая и Соломоновых Островов официально подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — заявил дипломат.

Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы. Газета, ссылаясь на копию пакта, просочившуюся в сеть, отметила, что теперь власти Соломоновых Островов могут запрашивать у Китая помощь полиции, военного персонала и других правоохранительных и вооруженных сил.

Обеспокоенность соглашением выразили в США. Вашингтон с союзниками в регионе опасается, что подобный шаг может укрепить позиции Пекина, дав ему военный плацдарм в южной части Тихого океана.

Подписание пакта последовало после беспорядков, вспыхнувших на архипелаге в 2021 году. 17 ноября демонстранты ворвались в парламент и попытались свергнуть действующее правительство. Протестующие подожгли несколько государственных зданий, полицейский участок и завод. Граждане, приехавшие с острова Малаита, выступают против переключения фокуса в дипломатических отношениях с Тайваня на Китай.