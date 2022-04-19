Умерла звезда фильма «Уик-энд в Зюйдкоте» Катрин Спаак

Актриса и певица Катрин Спаак умерла на 78-м году жизни

Умерла французская и итальянская актриса и певица Катрин Спаак. Об этом сообщает RAI News.

Звезда фильма «Уик-энд в Зюйдкоте» скончалась в Риме на 78-м году жизни. В 2020 году она перенесла кровоизлияние в мозг, после которого ее здоровье ухудшилось.

Итальянский министр культуры Дарио Франческини принес соболезнования в связи со смертью актрисы. «Я с болью узнал о смерти Катрин Спаак, многогранной и элегантной артистки, которая обрела в нашей стране дом, где ее приветствовали и любили. Печальный день», — сказал Франческини.

Спаак — дочь сценариста Шарля Спаака и актрисы Клоди Перье. Несмотря на то, что она родилась во Франции, ее карьера тесно связана с Италией. Она сыграла во множестве итальянских фильмов, включая «Уик-энд в Зюйдкоте», «Кошка о девяти хвостах», «Обгон», «Скука» и «Сегодня, завтра, послезавтра».

В 1960-х и 1970-х годах Спаак выпустила несколько музыкальных альбомов и ряд синглов. Кроме того, она была ведущей нескольких программ на телевидении.