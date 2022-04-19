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В Санкт-Петербурге обеспокоились «нарезкой» квартир

«Российская газета»: в Петербурге начали массово появляться квартиры-студии в старых домах

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге начали массово появляться студии в старых домах, сообщает «Российская газета». «Нарезкой» квартир обеспокоены участники рынка недвижимости.

Главная проблема такой жилплощади — незаконная перепланировка практически без возможности ее узаконить. Собственник зачастую убирает несущие стены и переносит мокрые зоны над другими жилыми помещениями, доставляя неудобства соседям и ставя под угрозу безопасность всего дома. Оплату коммунальных услуг из-за отсутствия отдельных счетчиков жильцу «нарезанной» квартиры приходится делить вместе со своими соседями поровну, даже если кто-то из них не платит за жилье.

В большинстве случаев продавцы обманывают потенциальных покупателей и показывают им проект перепланировки, которая может быть отмечена в выписке из ЕГРН. Однако его наличие не гарантирует дальнейшее одобрение администрацией. Кроме того, у «нарезанной» квартиры в большинстве случаев нет отдельного кадастрового номера. В результате покупателю предлагают купить не объект недвижимости, а долю в праве собственности — абстрактные метры без выделенного объекта. При выявлении факта «нарезки» суд обязывает собственника вернуть все в первоначальный вид. Он теряет сотни тысяч рублей.

Приобрести «нарезанную» квартиру можно только на наличные деньги — банки обычно не дают на них ипотеку из-за наличия незаконной перепланировки. Кроме того, продавцы ставят цену за квадратный метр значительно выше рыночной. В случае, если новый собственник в будущем решит продать «нарезанную» студию, ему придется сильно сбавить цену.

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Квартиру, которая находится в местах общего пользования (колясочная зона или бывший склад для хранения инвентаря), могут отобрать жильцы по результатам истребования общедомового имущества.

У «нарезанных» квартир есть и преимущества — они находятся в домах с удобным расположением, сложившейся инфраструктурой и в них обычно сделан современный ремонт.

Ранее на сайте мэра Москвы жителям столицы назвали самые частые ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс. В список попали снос несущих стен и объединение балкона с жилой частью.

Полина Кислицына
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