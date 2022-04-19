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В Греции задержали два российских танкера

Два попавших под санкции ЕС российских танкера задержали в заливе Эгейского моря в Греции

Фото: Reuters

Два российских танкера, попавших под санкции Евросоюза, были задержаны в заливе Эгейского моря в Греции. Об этом пишет Fleetmon.

По информации портала, суда Pegas и VF Tanker 2 задержали в загруженном состоянии недалеко от прибрежного города Каристос на острове Эвбея из-за запрета на заход в порты ЕС и внутренние воды.

Известно, что Pegas должен был оставить свой груз на полуострове Пелопоннес, однако получил механические повреждения и в четверг, 14 апреля, был сопровожден в залив Каристос греческим буксиром. VF Tanker 2 покинул город Пирей в воскресенье, 17 апреля, и направлялся в порт Кавказ, но прервал свой рейс и направился в залив Каристос по неизвестным причинам.

Как отмечает портал, местные морские власти, вероятно, не знают, как именно применять санкции против российского судоходства, и ждут дальнейших указаний.

9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Очередной блок ограничений включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Варвара Кошечкина
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