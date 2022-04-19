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Топор из фильма «Сияние» выставят на аукцион

Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» продадут в США

Фото: кадр «Сияние»

Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» продадут в США вместе с некоторыми фотографиями, снятыми во время работы над картиной. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что оружие, которое использует герой Джека Николсона, выставят на аукцион 20 апреля. Предмет сохранился в хорошем состоянии, поэтому его стоимость составит не менее 100 тысяч долларов. Торги будет проводить аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

В ленте есть культовая сцена, в которой преследующий собственную супругу персонаж Джек Торранс прорубает топором дверь и произносит: «А вот и Джонни!» Вместе с топором Торранс также бродит по лабиринту в поисках своего сына Дэнни.

Вышедший в прокат в 1980 году фильм ужасов «Сияние» является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Главную роль в фильме исполнил Николсон. Также в «Сиянии» снялись Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс. В 1997 году на основе книги Кинга также был снят трехсерийный телефильм.

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Марина Погосян
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