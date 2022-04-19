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Индию обвинили в занижении смертности от коронавируса

ВОЗ обвинила Индию в сокрытии 3,5 млн смертей от коронавируса

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила Индию в сокрытии 3,5 миллиона смертей от коронавируса. Об этом сообщает издание The Independent.

Сообщается, что ВОЗ подготовила документ, согласно которому в Индии от COVID-19 скончались порядка 4 миллионов человек. При этом индийский Минздрав официально отчитывается лишь о 520 тысячах погибших. Более того, Нью-Дели обратилось в ВОЗ с просьбой задержать публикацию отчета о смертности в индийском населении на десять лет.

При этом в организации заявили о намерении опубликовать документы о смертности в Индии в апреле 2022 года. Также в ВОЗ сообщили, что с момента начала пандемии коронавируса Индия отправляла в организацию не полную отчетность о смертности и заболеваемости.

9 апреля в Китае обновился суточный максимум по числу инфицированных коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Также указывается, что число инфицированных, которые проходили лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек — это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

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Николай Чигасов
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