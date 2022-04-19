НБКИ: выдача потребкредитов в России снизилась на 61,6 процента

Выдача потребительских кредитов в России в марте рухнула на 61,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 440 тысяч займов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам потребкредитов снизилось еще существеннее — на 68,9 процента (в марте 2021 года — 1,40 миллиона единиц). В Московской области, Москве и Санкт-Петербурге быстрее всего сокращалась выдача потребкредитов (спад от 69,3 до 67,1 процента).

Россияне охладели к кредитам из-за роста ставок в результате санкционного давления, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Большинство россиян не планируют брать кредит в ближайшие два-три месяца, только восемь процентов рассматривают такую возможность, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, пишет РБК. Наибольшую готовность сделать это демонстрируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, наименьшую — россияне 55 лет и старше. Мужчины почти вдвое чаще женщин заявляли о планах взять кредит (10 против 6 процентов соответственно).

Ранее сообщалось, что почти половина заемщиков (45 процентов) влезает в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Чаще всего (44 процента) заемщиками оказываются люди в возрасте 35-44 лет.