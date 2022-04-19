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Байден обсудит с союзниками США привлечение России к ответственности

Байден проведет видеозвонок с союзниками США о ситуации на Украине и мерах против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден проведет видеозвонок с союзниками и партнерами Вашингтона по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно заявлению пресс-службы, темами переговоров станут продолжающаяся поддержка Киеву и привлечение России к ответственности. Разговор состоится во вторник, 19 апреля, в 9.45 (16.45 мск). Затем президент США отправится в штат Нью-Гемпшир.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден отклонил предложения сенатора Кристофера Кунса, который призывал отправить войска на Украину. Псаки отметила, что США не собираются воевать с Россией.

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Марина Совина
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