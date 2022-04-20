Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Абхазии задержали бывшего министра культуры

Бывший министр культуры Абхазии Гудиса Агрба задержан по подозрению в хищении

Фото: Министерство культуры Республики Абхазия

В Абхазии задержан бывший министр культуры Гудиса Агрба, передает ТАСС.

Агрба подозревается в хищении 14,3 миллиона рублей, в Сухумский городской суд направили ходатайство о его аресте.

По данным прокуратуры, в 2021 году Агрба решил украсть бюджетные деньги, выделенные его ведомству на приобретение светового и звукового оборудования. Для этого он вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем и заключил с ним договоры на поставку оборудования, в которых была указана завышенная стоимость. Часть средств была присвоена чиновником.

Агрба возглавлял министерство культуры Абхазии с июня 2020 года по февраль 2021-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Шойгу показал Путину первый запуск ракеты «Сармат»
Квартиры в московских новостройках начали дешеветь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.