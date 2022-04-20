В Абхазии задержали бывшего министра культуры

Бывший министр культуры Абхазии Гудиса Агрба задержан по подозрению в хищении

В Абхазии задержан бывший министр культуры Гудиса Агрба, передает ТАСС.

Агрба подозревается в хищении 14,3 миллиона рублей, в Сухумский городской суд направили ходатайство о его аресте.

По данным прокуратуры, в 2021 году Агрба решил украсть бюджетные деньги, выделенные его ведомству на приобретение светового и звукового оборудования. Для этого он вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем и заключил с ним договоры на поставку оборудования, в которых была указана завышенная стоимость. Часть средств была присвоена чиновником.

Агрба возглавлял министерство культуры Абхазии с июня 2020 года по февраль 2021-го.