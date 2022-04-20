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Экстрадицию Ассанжа в США оценили как «смертный приговор»

Главред Wikileaks заявил, что экстрадиция в США будет смертным приговором для Ассанжа

Фото: Belinda Jiao / Globallookpress.com

Решение британского суда о выдаче ордера на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США будет для него смертным приговором. Так главред Wikileaks Кристинн Храфнссон оценил приговор лондонского суда в отношении основателя организации, сообщает РИА Новости .

Ранее Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ему инкриминируются преступления, связанные с раскрытием секретной информации. Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Отмечается, что у стороны защиты сохраняется возможность заявить об апелляции.

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Дмитрий Сотак
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