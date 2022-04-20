В Минобороны России оценили обращение «Азова» по гумкоридорам

В Минобороны РФ заявили, что «Азов» не по адресу обратился о «зеленых коридорах»

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев оценил обращение украинского неонацистского полка «Азов» с просьбой предоставить «зеленые коридоры» для выхода с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны России, это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву. «Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило», — сказал он.

Мизинцев напомнил, что российское руководство гарантировало всем боевикам, добровольно сложившим оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

18 апреля житель Мариуполя Михаил рассказал, что жители города испытывали нелюбовь к националистам из полка «Азов», так как они хотели построить Украину под себя. «Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты», — заявил собеседник агентства.