Крупнейший пенсионный фонд США ополчился на легендарного инвестора

Баффета захотели отстранить от руководства Berkshire Hathaway

Крупнейший пенсионный фонд США CalPERS ополчился на легендарного инвестора, 91-летнего Уоррена Баффета, и потребовал его отставки с поста главы инвесткомпании Berkshire Hathaway, пишет Reuters.

CalPERS предложил сместить Баффета с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway. При этом за ним предлагается сохранить должность гендиректора компании. С такой же инициативой выступили представители еще одного крупного акционера инвесткомпании, фонда National Legal and Policy Center.

По мнению фондов, нынешняя структура управления Berkshire Hathaway не отвечает интересам ее акционеров, поскольку один человек в лице Баффета совмещает два ключевых поста.

CalPERS является крупнейшим государственным пенсионным фондом США с активами в управлении общей стоимостью 450 миллиардов долларов.

В Berkshire Hathaway отвергают такое предложение. Руководство компании считает, что Баффет должен сохранить оба своих поста и в будущем покинуть их исключительно по собственной инициативе. При этом наиболее подходящим преемником на должность члена совета директоров и неисполнительного председателя компания считает сына Баффета Говарда, а на пост гендиректора — нынешнего замглавы совета директоров Грега Абеля.

Баффет приобрел Berkshire Hathaway в 1965 году. В то время компания занималась производством текстильной продукции. Однако в дальнейшем она стала выполнять роль инвестиционного холдинга, на балансе которого хранились приобретавшиеся Баффетом активы. Владелец при этом заработал репутацию легендарного инвестора, предпочитая вкладываться в компании, которые считал недооцененными, и развивать их для повышения рыночной стоимости.