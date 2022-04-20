Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейший пенсионный фонд США ополчился на легендарного инвестора

Баффета захотели отстранить от руководства Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт

Уоррен Баффетт. Фото: Rick Wilking / Reuters

Крупнейший пенсионный фонд США CalPERS ополчился на легендарного инвестора, 91-летнего Уоррена Баффета, и потребовал его отставки с поста главы инвесткомпании Berkshire Hathaway, пишет Reuters.

CalPERS предложил сместить Баффета с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway. При этом за ним предлагается сохранить должность гендиректора компании. С такой же инициативой выступили представители еще одного крупного акционера инвесткомпании, фонда National Legal and Policy Center.

По мнению фондов, нынешняя структура управления Berkshire Hathaway не отвечает интересам ее акционеров, поскольку один человек в лице Баффета совмещает два ключевых поста.

CalPERS является крупнейшим государственным пенсионным фондом США с активами в управлении общей стоимостью 450 миллиардов долларов.

В Berkshire Hathaway отвергают такое предложение. Руководство компании считает, что Баффет должен сохранить оба своих поста и в будущем покинуть их исключительно по собственной инициативе. При этом наиболее подходящим преемником на должность члена совета директоров и неисполнительного председателя компания считает сына Баффета Говарда, а на пост гендиректора — нынешнего замглавы совета директоров Грега Абеля.

Баффет приобрел Berkshire Hathaway в 1965 году. В то время компания занималась производством текстильной продукции. Однако в дальнейшем она стала выполнять роль инвестиционного холдинга, на балансе которого хранились приобретавшиеся Баффетом активы. Владелец при этом заработал репутацию легендарного инвестора, предпочитая вкладываться в компании, которые считал недооцененными, и развивать их для повышения рыночной стоимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по позициям ВСУ
В США допустили участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения России
России предрекли длительную стагнацию на рынке жилья
Генсек ООН сообщил о намерении посетить Москву и Киев
ФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства
Названы лучшие прически на лето 2022 года
Бывалый кит со шрамами на плавнике погнался за огромными хищниками
В Москве мошенники обманули монастырь на четверть миллиона рублей
Названа вероятность смертной казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.