Народная милиция ДНР раскрыла потери ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации 35 украинских военных за сутки

Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки ликвидировали 35 украинских военных. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о периоде с 19 по 20 апреля. За этот срок Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями республики также лишились одного танка, двух бронетранспортеров и огневой позиции для 120-милиметрового миномета.

Также Народная милиция раскрыла и собственные потери: пять убитых и 14 раненых военнослужащих. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Сергей Волына, окруженный со своими бойцами в Мариуполе, отказался капитулировать и пообещал сражаться до полной гибели подразделения, если власти не обеспечат эвакуацию. Также он обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой посодействовать урегулированию конфликта в стране.

