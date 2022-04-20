Диетолог назвала способы проверить яйца на свежесть

Диетолог Разаренова посоветовала проверять яйца на свежесть в емкости с холодной водой

Врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова назвала способы проверить яйца на свежесть в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, самый наглядный способ — поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение. Разаренова отметила, что если данный продукт лежит на дне горизонтально, значит, он свежий. Если же яйцо приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, при этом его можно употреблять в пищу. Если продукт всплыл, значит, он испорчен.

Диетолог отметила, что проверить яйца на свежесть также можно встряхнув их. По ее словам, если после встряхивания внутри яйца неслышен всплеск, то этот продукт можно употреблять в пищу. «В противном случае мы можем предположить, что воздух уже находится внутри яйца, и воздушный пузырь стал больше. Такое яйцо хранится долго. И есть его уже нельзя», — подчеркнула она.

Специалист также порекомендовала внимательно рассматривать содержимое одного яйца из купленной партии. Она отметила, что следует оценить состояние желтка и белка. «У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий — это верный признак яйца "с историей"», —сказала она.

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