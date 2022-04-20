Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российская компания впервые выплатила внешний долг рублями

ВТБ первым из российских компаний расплатился по еврооблигациям в рублях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ВТБ стал первой российской компанией, расплатившейся по внешнему долгу рублями, как это позволяет подписанный в начале марта президентом Владимиром Путиным указ, пишет РБК со ссылкой на члена правления банка Дмитрия Пьянова.

По словам топ-менеджера, 15 апреля кредитная организация перечислила держателям еврооблигаций купон на общую сумму 52 миллиона долларов, произведя выплаты в рублях по курсу Центробанка.

При этом транш был разделен надвое: для резидентов России и «дружественных стран» и для всех остальных. По словам Пьянова, держатели облигаций из «недружественных» стран «получили платеж заблокированным».

Для разблокировки полученных средств резиденты «недружественных» стран должны «обратиться к своим государствам для разблокировки активов Российской Федерации».

Указ о временном порядке погашения номинированных в валюте долгов был подписан Путиным 5 марта. Согласно ему, выплаты резидентам «недружественных» стран должны производиться в рублях по курсу ЦБ, резидентам России и «дружественных» стран — в валюте, в которой номинированы долговые обязательства.

В начале апреля к аналогичной схеме прибег Минфин, выплативший купон по еврооблигациям на общую сумму в 649,2 миллиона долларов в рублях. Выплаты были произведены в российской национальной валюте после отказа зарубежного банка-корреспондента осуществить платеж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России
США введут визовые ограничения против ряда россиян
Силуанов призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
В МИД оценили возможность взаимных визитов официальных лиц России и КНДР
США ввели новый пакет санкций против России
Владимир Путин поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования»
Обломки украинской ракеты убили ребенка в ДНР
Врач назвала боль в зубах и глазах признаком серьезного заболевания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.