Российская компания впервые выплатила внешний долг рублями

ВТБ первым из российских компаний расплатился по еврооблигациям в рублях

ВТБ стал первой российской компанией, расплатившейся по внешнему долгу рублями, как это позволяет подписанный в начале марта президентом Владимиром Путиным указ, пишет РБК со ссылкой на члена правления банка Дмитрия Пьянова.

По словам топ-менеджера, 15 апреля кредитная организация перечислила держателям еврооблигаций купон на общую сумму 52 миллиона долларов, произведя выплаты в рублях по курсу Центробанка.

При этом транш был разделен надвое: для резидентов России и «дружественных стран» и для всех остальных. По словам Пьянова, держатели облигаций из «недружественных» стран «получили платеж заблокированным».

Для разблокировки полученных средств резиденты «недружественных» стран должны «обратиться к своим государствам для разблокировки активов Российской Федерации».

Указ о временном порядке погашения номинированных в валюте долгов был подписан Путиным 5 марта. Согласно ему, выплаты резидентам «недружественных» стран должны производиться в рублях по курсу ЦБ, резидентам России и «дружественных» стран — в валюте, в которой номинированы долговые обязательства.

В начале апреля к аналогичной схеме прибег Минфин, выплативший купон по еврооблигациям на общую сумму в 649,2 миллиона долларов в рублях. Выплаты были произведены в российской национальной валюте после отказа зарубежного банка-корреспондента осуществить платеж.

