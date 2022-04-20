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Индию назвали безальтернативным коридором для получения Россией технологий

Ученый Куприянов назвал Индию безальтернативным коридором для получения Россией технологий

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия нуждается в Индии в качестве ключевого партнера в экономике вследствие жестких антироссийских санкций и возрастающей изоляции со стороны Запада. Об этом заявил Алексей Куприянов, руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ученый назвал Индию «безальтернативным коридором» для получения западных технологий и западных инвестиций для того, чтобы не оторваться от западного финансового рынка.

«Индия представляет для нас большой интерес сама по себе. Причем как в экономическом смысле: как рынок сбыта российских товаров и как огромный сборочный цех, в котором мы можем реализовать наши технологии. Так и как крупный политический игрок», — сказал Куприянов в ходе дискуссии в клубе «Валдай».

Ранее стало известно, что американские сенаторы отправятся в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы усилить поддержку Украины. По мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию». Кроме того, планируется, что делегация от Конгресса встретится с военным руководством и войсками США в Польше.

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Валентина Шварцман
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