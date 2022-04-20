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Врач раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения

Сомнолог Бузунов рассказал, что максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения. Доктор рассказал в беседе с Пятым каналом, что максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать и чувствовать себя активным с самого утра.

По словам сомнолога, чтобы на протяжении всего дня оставаться трудоспособным и вечером сразу же погружаться в сон, а не мучиться от кошмаров, необходимо максимально занять себя чем-то в дневное время. Если работа связана с мозговой активностью, то врач рекомендует закончить ее за два-три часа до сна, чтобы навязчивые мысли не мешали отдыху. Также по возможности врач рекомендует после работы устроить 45-минутную тренировку, чтобы успокоить нервную систему и переключиться.

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Кроме того, по мнению специалиста, на здоровый сон положительно влияет умение придерживаться определенного графика, отказ от кофеиносодержащих напитков и наличие плотных штор, с помощью которых в комнате можно создать расслабляющий полумрак.

«Если вы приучитесь просыпаться в одно и то же время в течение двух недель подряд, то постепенно научитесь обходиться без будильника и будете чувствовать себя хорошо отдохнувшим. Организм сам подстроит циклы сна под ваше время пробуждения. Несколько интенсивных упражнений с утра также положительно влияют на бодрость и трудоспособность», — подытожил Бузунов.

Ранее диетологи перечислили пять привычек, которые помогут ускорить метаболизм и без труда избавиться от лишних килограммов. Среди прочего они посоветовали заменить углеводные перекусы на белковые.

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Юлия Кальницкая
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