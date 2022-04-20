Россия заявила о находящемся на пороге эпидемиологической катастрофы Николаеве

Минобороны РФ заявило, что Николаев на пороге эпидемиологической катастрофы из-за Украины

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что бесчеловечные действия украинских властей привели к тому, что город Николаев находится на пороге эпидемиологической катастрофы, там отключено центральное водоснабжение. Его слова приводит РИА Новости.

«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — сказал представитель Минобороны России.

По его словам, в городе на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, а гумпомощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

Кроме того, в городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, из-за чего люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников, таких как реки, пруды, заброшенные колодцы.

Мизинцев отметил, что на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны проводят бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. «Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении», — отметил Мизинцев.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.