Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия заявила о находящемся на пороге эпидемиологической катастрофы Николаеве

Минобороны РФ заявило, что Николаев на пороге эпидемиологической катастрофы из-за Украины

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что бесчеловечные действия украинских властей привели к тому, что город Николаев находится на пороге эпидемиологической катастрофы, там отключено центральное водоснабжение. Его слова приводит РИА Новости.

«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — сказал представитель Минобороны России.

Материалы по теме:
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
19 марта 2022

По его словам, в городе на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, а гумпомощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

Кроме того, в городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, из-за чего люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников, таких как реки, пруды, заброшенные колодцы.

Мизинцев отметил, что на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны проводят бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. «Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении», — отметил Мизинцев.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Рогозин раскрыл дату поставки ракеты «Сармат» в РВСН
В США отреагировали на испытания ракеты «Сармат» в России
В Белоруссии обвинили Запад в притворном осуждении нацизма
В ФРГ заявили об отказе Германии поставлять на Украину тяжелое вооружение
В Турции оценили возможность присоединения к антироссийским санкциям
В США предрекли изменение условий участия России в глобальной экономике
Россиянин использовал проверенный способ мошенничества и обогатился
В Минобороны России оценили обращение «Азова» по гумкоридорам
Украинский экс-чиновник рассказал о переговорах с США по созданию биолабораторий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.