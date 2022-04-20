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Пашинян заявил о достижении с Россией окончательного согласия по ряду вопросов

Премьер Армении Пашинян заявил о согласии с Путиным по вопросу Карабаха

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто согласие по ряду вопросов, передает «Интерфакс».

Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сказал, что на переговорах с Путиным «пришли к окончательному согласию по ряду важных вопросов, в том числе связанных с безопасностью, вопросом Нагорного Карабаха, разблокирования региональных коммуникаций, процессом делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть территорию силой, началась война. Перемирие было заключено в 1994 году, но неоднократно нарушалось.

Последнее обострение началось в сентябре 2020 года. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий.

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Алевтина Запольская
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