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Педофила осудили на 23 года за 35 эпизодов насилия над детьми

В Астрахани педофила осудили на 23 года за 35 эпизодов насилия над детьми и подростками

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Астрахани осудили на 23 года 54-летнего местного жителя за насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, в период с января 2011 года по август 2020 педофил заманивал к себе в квартиру на Бакинской улице ребят в возрасте от 13 до 16 лет и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Всего в деле 35 таких эпизодов.

Дело в отношении него было возбуждено по результатам проверки. Благодаря тому что следователю удалось наладить доверительный контакт с потерпевшими, он смог установить личности других детей и подростков, которые подвергались домогательствам со стороны осужденного.

Ход расследования находился на особом контроле руководителя следственного управления генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

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Елизавета Новикова
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