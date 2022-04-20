В Дагестане захотели создать специальное ведомство по добыче песка

Глава Дагестана предложил создать в республике специальное ведомство по добыче песка

Руководство Дагестана проработает возможность создания профильного ведомства для решения проблем с добычей песка в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой выступил глава республики Сергей Меликов во время рабочей поездки в Дербент. «Сырье не в полной мере удовлетворяет потребности в строительном песке, в частности, Дербента. Глава Дагестана, учитывая актуальность проблематики не только для Дербента, но и для всей республики, предложил основательнее подойти к решению вопроса и создать профильную организацию, которая будет осуществлять деятельность, начиная от подготовки лицензий и заканчивая контролем за проведением рекультивации объектов», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Согласно инициативе новая структура будет активно работать с Минстроем региона и муниципалитетами.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Ибрагима Ибрагимова, сейчас к югу от Избербаша действует 98 лицензионных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых, таких как известняк, глина, строительный песок и песчано-гравийная смесь.