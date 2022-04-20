Модель Victoria's Secret поделилась жиросжигающей восьмиминутной тренировкой

Модель Victoria's Secret Келли Гейл показала восьмиминутную жиросжигающую тренировку

Издание The Sun опубликовало советы модели Victoria's Secret, которая утверждает, что всего восемь минут в день и минимум усилий помогут подготовить тело к лету. Келли Гейл поделилась жиросжигающей восьмиминутной тренировкой, благодаря которой можно быстро избавиться от лишних килограммов и получить плоский живот.

26-летняя Гейл с 2013 до 2018 год активно сотрудничала с брендом Victoria's Secret, известным очень строгим отбором моделей. По словам девушки, быстро прийти в форму можно и без дорогостоящего спортивного снаряжения. Достаточно лишь регулярно заниматься, чтобы максимально быстро добиться видимого результата.

Одними из самых эффективных упражнений, по словам модели, являются скручивания и складка. С помощью этих нехитрых действий, утверждает она, можно проработать прямые и косые мышцы живота, избавляясь от жира. Более продвинутым спортсменам модель рекомендует использовать утяжелители и увеличивать количество повторов.

Гейл описала свою ежедневную восьмиминутную тренировку: она без передышки выполняет четыре упражнения, каждое по 30 секунд, и делает четыре подхода. Для начала необходимо лечь на спину, убрать руки за голову, ноги согнуть в коленях и поочередно три раза притянуть правое колено к локтю правой руки, а затем — три раза к левой. После повторить на другой стороне. Другое упражнение выполняется из той же исходной позиции, но ногу надо выпрямлять и поднимать вверх, и тянуться к ней противоположной рукой, с каждым повторением меняя руки и ноги. Наконец, в качестве последнего упражнения, надо скручиваться и тянуться обеими ногами и руками друг к другу. Простой вариант упражнения: сгибать при этом ноги, сложный — выпрямлять и держать низко над полом или же направлять в потолок. По словам Гейл, эта тренировка не только помогает оставаться в форме, но заряжает бодростью на весь день.

Модель не только регулярно тренируется, но и придерживается базовых правил здорового образа жизни: не употребляет сахар и фастфуд, а также не пропускает завтрак. «На завтрак у меня зеленый смузи из сельдерея, капусты, шпината, огурца, двух лимонов и огромного количества имбиря. Затем я обязательно тренируюсь, а после спортивной нагрузки стараюсь съедать побольше белка», — уточняет модель и добавляет, что, если иногда ей хочется пропустить тренировку и съесть что-то вредное, то она себе это позволяет, чтобы не сорваться позже.

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