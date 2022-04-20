Александр Розенбаум отозвал свою кандидатуру на звание Почетного гражданина Петербурга

Народный артист России Александр Розенбаум отозвал поданную в Законодательное собрание Санкт-Петербурга заявку с его кандидатурой на присвоение звания почетного гражданина города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата петербургского парламента Антона Соловьева.

Отмечается, что музыкант сделал это в личном качестве. Причины решения Розенбаум объяснять не стал.

В среду, 20 апреля, депутаты на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга должны принять решение, будут ли они выбирать почетных граждан в 2022 году. В случае положительного решения, выборы состоятся на заседании перед Днем основания города.

Среди ранее утвержденных кандидатов на почетное звание в этом году также есть председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.