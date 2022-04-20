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США спрогнозировали экономический кризис уже в следующем году

Финансовый конгломерат Fannie Mae ждет рецессии в США в 2023 году

Фото: Steve Sanchez / Globallookpress.com

Экономика США в среднесрочной перспективе может столкнуться с кризисом и перейти в фазу рецессии уже к следующему году. С таким прогнозом выступило американское ипотечное агентство Fannie Mae, на которое ссылается Bloomberg.

Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Диапазон ставки составляет от 0,25 до 0,5 процента годовых. Показатель инфляции в феврале достиг 7,5 процента.

«Недавняя инверсия доходности казначейских облигаций и высокая инфляция заставили нас значительно понизить ожидания экономического роста в 2023 году», — говорится в заявлении главного экономиста Fannie Mae Дуга Дункана.

Жилищный сектор также ожидает падения продаж жилья на 7,4 процента в этом году и на 9,7 процента в 2023-м. Ставки по 30-летним ипотечным кредитам впервые за десять лет превысили 5 процентов. «Мы ожидаем, что продажи жилья, цены на недвижимость и объемы ипотечных кредитов снизятся в течение следующих двух лет», — сказал Дункан.

Ранее бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики американского лидера Джо Байдена. Хейли считает, что в ближайшее время Китай обойдет США по объему ВВП.

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Платон Щукин
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