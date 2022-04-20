В России подешевел сахар

Росстат зафиксировал снижение цен на сахар в России впервые с марта прошлого года

В России впервые с марта 2021 года подешевел сахар, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

За неделю с 9 по 15 апреля розничные цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3 процента. В 46 субъектах России цены упали, в 33 — выросли, в шести — остались без изменений.

Подсолнечное масло, на которое в конце 2020 года правительством тоже вводилось регулирование цен, за неделю подорожало на 0,8 процента. Подорожание отмечено в 63 регионах. В 14 субъектах РФ зафиксировано снижение цен, в восьми — цены не изменились.

Всего за неделю с 9 по 15 апреля индекс потребительских цен (основной показатель инфляции) вырос на 0,2 процента. С начала апреля рост цен равняется одному проценту.

