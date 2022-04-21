В России доля концертов иностранных музыкантов упала ниже 1 процента

Доля концертов иностранных артистов в России упала ниже 1 процента

В России доля концертов иностранных музыкантов от всех запланированных в стране выступлений упала ниже 1 процента. Об этом сообщает РБК.

Доля концертов зарубежных артистов резко снизилась в марте, следует из подсчетов билетных сервисов МТС Ticketland и МТС Live. В прошлом месяце было запланировано лишь 15 подобных выступлений, при этом многие из них в итоге все же были отменены.

В 2019 году доля концертов иностранных музыкантов составляла 20 процентов, а во время пандемии этот показатель сократился до трех процентов. При этом уточняется, что в подсчетах сервисов белорусские и украинские музыканты, чьи гастроли организуют российские промоутеры, не учитываются как иностранные.

В марте продажи билетов на концерты упали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич заявил, что в настоящее время топ-10 компаний, работавших с зарубежными музыкантами, находятся на грани банкротства.