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В США заявили о пугающей тенденции в экономике

Fox News: пугающая тенденция инфляции и рост налогов могут привести к краху экономики США

Фото: Pixabay

Телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News заявил, что пугающая тенденция инфляции и рост налогов при сохранении нынешней политики американской администрации по закачиванию денег в экономику США могут привести к ее краху. Его слова приводит РИА Новости.

«Валюта США слабеет, и это создало беспрецедентный пузырь активов», — сказал журналист. По его словам, это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе.

«Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь», — заявил Карлсон, добавив, что никто в США не верит, что повышение процентных ставок поможет быстро взять под контроль инфляцию. Также растут налоги, в результате чего люди будут вынуждены урезать расходы на покупки.

Как отметил телеведущий, вечно такая ситуация продолжаться не может «по определению». «Если экономика рухнет, собьются все настройки, не только экономические. Возможна настоящая социальная и политическая нестабильность», — заключил он.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны.

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Марина Совина
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