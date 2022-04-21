Британские фермеры потребовали поднять цены на яйца из-за трат на топливо

Daily Mail заявила о ценах на яйца в Британии, растущих на фоне подорожания топлива

В Великобритании фермы потребовали у крупных супермаркетов повысить цены на яйца на фоне роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, пишет газета Daily Mail.

Как уточнили фермеры, необходимо поднять стоимость минимум в два раза. «Цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов (0,5 доллара) и по меньшей мере на 80 пенсов за органические (яйца)», — говорится в сообщении.

Специалисты указали на увеличившиеся расходы на топливо и электроэнергию. В среднем они подскочили на 30-40 процентов. Затраты на кормление кур зерном из региона подорожало на 50 процентов.

При этом более половины фермеров серьезно готовы приостановить деятельность до тех пор, пока не повысят цены на продукцию.

Ранее производители яиц в России на заседании совета директоров Росптицесоюза заявили о росте цен на яйца для торговых сетей.