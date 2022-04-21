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В Казахстане загорелась школа

В казахстанском Павлодаре из горящей школы эвакуировали 576 человек

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В городе Павлодар в Казахстане в средней общеобразовательной школе №28 произошел пожар. Из здания учебного учреждения эвакуировали 576 человек (из них 551 ребенок), сообщает «Павлодар-онлайн» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

По информации издания, ЧП произошло в четверг, 21 апреля, спустя несколько минут после начала занятий — в 08:04 (05:04 по московскому времени). На втором этаже школы загорелась кровля. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

На место прибыли 50 сотрудников ДЧС и 12 единиц техники. Данных о пострадавших пока нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее 15 апреля в другой школе Павлодара произошел пожар. На третьем этаже учебного заведения в книгохранилище загорелась мебель и книги. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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Варвара Кошечкина
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